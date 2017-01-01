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講談社編集次長の男を逮捕 妻を殺害容疑

更新日時：2017年1月10日(火) PM 01:44
　警視庁は１０日、妻（３８）を殺害したとして、殺人容疑で、講談社の青年コミック誌「モーニング」編集次長を務める男（４１）を逮捕した。

 

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