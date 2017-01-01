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三菱電機「真摯に対応していく」 違法残業の疑いで書類送検

更新日時：2017年1月11日(水) AM 10:46
　三菱電機は１１日、違法残業の疑いで厚生労働省に書類送検されたことについて「本件に対しては真摯に対応していく」（広報担当者）とのコメントを出した。昨年１１月に元社員の男性が労災認定を受けたことは把握しているといい、「適切な労働時間の管理を徹底していく」とした。

 

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