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女子テニス、尾崎が８強 ホバート国際

更新日時：2017年1月11日(水) PM 12:35
　女子テニスのホバート国際は１１日、オーストラリアのホバートで行われ、シングルス２回戦で尾崎里紗（江崎グリコ）がルーシー・サファロバ（チェコ）を２―６、６―３、７―５で破り、準々決勝に進んだ。（共同）

 

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