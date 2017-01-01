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オリ、駐米スカウトにバルデス氏 ダイエーで外野手として活躍
更新日時：2017年1月12日(木) PM 05:05
オリックスは１２日、駐米スカウトにペドロ・バルデス氏（４３）が就任したと発表した。２００１年から０４年まで、ダイエー（現ソフトバンク）で外野手として活躍した。
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