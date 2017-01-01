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テニス尾崎、準々決勝で敗れる 女子のホバート国際

更新日時：2017年1月12日(木) PM 10:02
　女子テニスのホバート国際は１２日、オーストラリアのホバートで行われ、シングルス準々決勝で尾崎里紗（江崎グリコ）は第３シードのモニカ・ニクレスク（ルーマニア）に４―６、４―６で敗れた。（共同）

 

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