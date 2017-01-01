文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

フィギュア、須藤組が優勝 トルン杯

更新日時：2017年1月15日(日) AM 09:15
　フィギュアスケートのトルン杯は１４日、ポーランドのトルンで行われ、ペアでショートプログラム（ＳＰ）首位の須藤澄玲（神奈川ＦＳＣ）フランシス・ブドローオデ（カナダ）組はフリーでもトップの１０８・９９点をマークし、合計１６４・４８点で優勝した。アイスダンスの村元哉中、クリス・リード組（木下ク）は合計１５２・４９点で３位だった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ