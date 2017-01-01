文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、本田は出番なし イタリア１部リーグ

更新日時：2017年1月17日(火) AM 08:38
　【トリノ共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で本田圭佑の所属するＡＣミランは１６日、敵地でトリノと２―２で引き分けた。本田はベンチ入りしたが、出番はなかった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ