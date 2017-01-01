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１９年元日天皇即位は「難しい」 宮内庁次長

更新日時：2017年1月17日(火) PM 03:08
　宮内庁の西村泰彦次長は１７日の記者会見で、２０１９年元日に新天皇が即位する案が政府で検討されているとの一連の報道に、宮中祭祀と国事行為の「新年祝賀の儀」が重なることを理由に「難しい」との見解を示した。

 

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