【メルボルン共同】テニスの全豪オープンの主催者は１９日、男子シングルスで第５シードの錦織圭（日清食品）と予選から勝ち上がった世界ランキング１２１位のルカシュ・ラツコ（スロバキア）の３回戦が２０日午後７時（日本時間同５時）からの開始に決まったと発表した。錦織は６年連続のベスト１６入りを目指し、過去２戦２勝のラツコの挑戦を受ける。