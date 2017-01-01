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錦織、２０日夕に全豪３回戦 テニス男子シングルス
更新日時：2017年1月19日(木) PM 03:00
【メルボルン共同】テニスの全豪オープンの主催者は１９日、男子シングルスで第５シードの錦織圭（日清食品）と予選から勝ち上がった世界ランキング１２１位のルカシュ・ラツコ（スロバキア）の３回戦が２０日午後７時（日本時間同５時）からの開始に決まったと発表した。錦織は６年連続のベスト１６入りを目指し、過去２戦２勝のラツコの挑戦を受ける。
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