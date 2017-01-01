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広島が日南でパレード、２月５日 セ・リーグ優勝祝い

更新日時：2017年1月19日(木) PM 05:45
　広島は１９日、春季キャンプでセ・リーグ優勝や歓迎と喜びを表した歓迎祝賀パレードを行うと発表した。広島東洋カープ日南協力会が主催し、２月５日に開かれる。優勝を祝した歓迎パレードは初の試みといい、練習開始前に、地元商店街などを約８００メートル歩く予定。

 

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