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ソフトＢの谷川原が手術 右肘の遊離体摘出

更新日時：2017年1月19日(木) PM 05:56
　ソフトバンクは１９日、谷川原が福岡市内の病院で右肘の遊離体を摘出する手術を受けたと発表した。２１日からリハビリを始め、復帰まで約３カ月。

 

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