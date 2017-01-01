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バド遠藤、渡辺組ら８強 マレーシア・マスターズ

更新日時：2017年1月19日(木) PM 11:19
　バドミントンのマレーシア・マスターズは１９日、マレーシアのシブで行われ、日本ユニシス勢が臨んだ男子ダブルスの２回戦で遠藤大由、渡辺勇大組が台湾ペアに２―０、井上拓斗、金子祐樹組がインドネシアのペアに２―１で勝った。両ペアは準々決勝で対戦する。（共同）

 

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