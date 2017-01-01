三井住友銀行は２０日、今年４月１０日から、自行の口座同士であれば即時にお金を振り込めるようにすると発表した。コンビニエンスストアなどに設置してある現金自動預払機（ＡＴＭ）や、インターネット上で送金手続きをすると、平日の夜間や休日を含めてただちに相手先の口座にお金が届くようになる。