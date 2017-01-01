文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

バド、遠藤、渡辺組が準決勝へ マレーシア・マスターズ

更新日時：2017年1月20日(金) PM 11:10
　バドミントンのマレーシア・マスターズは２０日、マレーシアのシブで行われ、男子ダブルス準々決勝で、遠藤大由、渡辺勇大組が井上拓斗、金子祐樹組との日本ユニシス所属の日本勢対決を２―０で制し、準決勝に進んだ。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ