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枋木が５２位、尾崎９３位 バイアスロンＷ杯

更新日時：2017年1月21日(土) AM 01:02
　バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は２０日、イタリアのアンテルセルバで男子２０キロが行われ、自衛隊の日本勢は枋木司が５２位、尾崎光輔が９３位だった。（共同）

 

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