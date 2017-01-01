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中日、柳ら新人４人が１軍 現役最年長４２歳の岩瀬も

更新日時：2017年1月21日(土) PM 01:23
　中日は２１日、春季キャンプの１、２軍の振り分けを発表し、新人ではドラフト１位の柳（明大）、２位の京田（日大）、４位の笠原（新潟医療福祉大）、６位の丸山（東海大）の４人が１軍に入った。現役最年長の４２歳、岩瀬も予定通り１軍スタート。ベテランの荒木は２軍でキャンプ開始を迎える。

 

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