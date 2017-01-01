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サッカー、ハーフナーはベンチ外 オランダ１部リーグ

更新日時：2017年1月22日(日) AM 09:02
　サッカーのオランダ１部リーグでハーフナー・マイクのデンハーグは２１日、本拠地でズウォレに１―２で敗れた。ハーフナーはベンチ外だった。（共同）

 

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