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ＡＣミランの本田は出番なし イタリア１部リーグ

更新日時：2017年1月22日(日) AM 09:09
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で本田圭佑のＡＣミランは２１日、本拠地でナポリに１―２で敗れた。本田はベンチ入りしたが、出番はなかった。

 

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