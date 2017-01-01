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サッカー、清武は出番なし スペイン１部リーグ
更新日時：2017年1月22日(日) PM 10:28
サッカーのスペイン１部リーグで清武弘嗣のセビリアは２２日、アウェーでオサスナに４―３で競り勝った。清武はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。（共同）
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