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サッカー、長友は出番なし イタリア１部リーグ

更新日時：2017年1月23日(月) AM 01:22
　【パレルモ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で長友佑都のインテル・ミラノは２２日、アウェーでパレルモを１―０で下した。長友はベンチ入りしたが、出番はなかった。

 

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