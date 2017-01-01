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サッカー、原口は途中出場 ドイツ１部リーグ

更新日時：2017年1月23日(月) AM 05:15
　【レーバークーゼン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで２２日、ヘルタの原口元気は敵地でのレーバークーゼン戦に後半２１分から出場した。チームは１―３で敗れた。

 

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