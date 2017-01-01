文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ヘーレンフェイン小林はフル出場 オランダ１部リーグ

更新日時：2017年1月23日(月) AM 08:25
　【アイントホーフェン（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグでヘーレンフェインの小林祐希は２２日、敵地でのＰＳＶアイントホーフェン戦でフル出場した。試合は３―４で敗れた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ