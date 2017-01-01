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エイバル乾は後半途中までプレー サッカー、スペイン１部リーグ

更新日時：2017年1月23日(月) AM 09:52
　サッカーのスペイン１部リーグで２２日、乾貴士のエイバルはホームでバルセロナに０―４で敗れた。先発した乾は後半３３分に退いた。（共同）

 

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