文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、チュニジア準々決勝へ アフリカ選手権

更新日時：2017年1月24日(火) AM 08:55
　サッカーのアフリカ選手権は２３日、ガボンのリーブルビルなどで１次リーグＢ組の２試合が行われ、チュニジアがジンバブエに４―２で勝ち、勝ち点６のＢ組２位で準々決勝に進んだ。既に８強入りを決めていたセネガルはアルジェリアと２―２で引き分け、同７として首位で突破した。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ