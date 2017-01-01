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なでしこ、４月コスタリカと対戦 熊本地震復興支援マッチ

更新日時：2017年1月24日(火) PM 01:12
　日本サッカー協会は２４日、国際親善試合のキリン・チャレンジカップで女子の日本代表「なでしこジャパン」が４月９日に熊本市のうまかな・よかなスタジアムでコスタリカ代表と対戦すると発表した。熊本地震復興支援マッチとして実施される。

 

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