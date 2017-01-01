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バルブエナ、エンゼルス入団へ ２年契約で合意

更新日時：2017年1月25日(水) AM 11:01
　米大リーグ、エンゼルスは２４日、アストロズからフリーエージェントになっていた３１歳の内野手、バルブエナと２年契約で合意したと発表した。ＡＰ通信によると、総額１５００万ドル（約１７億１千万円）。昨季は９０試合に出場し、打率２割６分、１３本塁打、４０打点だった。（共同）

　バルブエナ内野手（ＡＰ＝共同）

 

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