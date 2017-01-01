ガボンで開催されているサッカーのアフリカ選手権は２４日、１次リーグＣ組第３戦が行われ、前回王者コートジボワールはオエムでモロッコに０―１で敗れて勝ち点２で敗退が決まった。同組のもう１試合はコンゴがトーゴに３―１で勝って勝ち点７の同組首位で準々決勝進出。同６のモロッコが２位で８強入りした。（ロイター＝共同）