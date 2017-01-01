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王者コートジボワール敗退 サッカーのアフリカ選手権
更新日時：2017年1月25日(水) AM 11:34
ガボンで開催されているサッカーのアフリカ選手権は２４日、１次リーグＣ組第３戦が行われ、前回王者コートジボワールはオエムでモロッコに０―１で敗れて勝ち点２で敗退が決まった。同組のもう１試合はコンゴがトーゴに３―１で勝って勝ち点７の同組首位で準々決勝進出。同６のモロッコが２位で８強入りした。（ロイター＝共同）
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