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豪ラグビー１０人制大会に五郎丸 ２月開催

更新日時：2017年1月26日(木) PM 05:32
　２月１１、１２日にオーストラリアのブリスベンで行われるラグビー１０人制大会の主催者は２６日、参加するトゥーロン（フランス）の登録メンバーにＦＢ五郎丸歩が入ったと発表した。大会はスーパーラグビーのチームなどのほか、日本からはトップリーグのパナソニックも参加する。（共同）

 

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