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楽天、草野氏をＢＣ新潟に派遣 昨季まで２軍打撃コーチ

更新日時：2017年1月27日(金) PM 04:32
　楽天は２７日、昨季まで２軍の打撃コーチを務めた草野大輔氏を独立リーグ、ルートインＢＣリーグの新潟に野手総合コーチとして派遣すると発表した。期間は３月１５日から今季終了まで。

 

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