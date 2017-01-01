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五郎丸はメンバー外 仏１部、トゥーロン

更新日時：2017年1月28日(土) AM 11:10
　ラグビーのフランス１部リーグ、トゥーロンは２７日、ホームで行われる２８日のラロシェル戦のメンバーを発表し、ＦＢ五郎丸歩はメンバー外だった。（共同）

 

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