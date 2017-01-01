レスリングのヤリギン国際は２７日、ロシアのクラスノヤルスクで行われ、女子４８キロ級で須崎優衣（東京・安部学院高）、同６０キロ級の坂上嘉津季（ＡＬＳＯＫ）が優勝した。男子フリースタイル７４キロ級でリオデジャネイロ五輪代表の高谷惣亮（ＡＬＳＯＫ）は準々決勝で敗れ、敗者復活戦も勝ち上がれなかった。（共同）