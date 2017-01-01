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サッカー、乾は後半途中まで出場 スペイン１部リーグ

更新日時：2017年1月29日(日) AM 11:34
　サッカーのスペイン１部リーグでエイバルの乾貴士は２８日、ホームのデポルティボ戦に先発出場し、後半２６分までプレーした。チームは３―１で勝った。（共同）

 

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