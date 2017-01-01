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吉田のサウサンプトンが敗退 イングランド協会杯

更新日時：2017年1月29日(日) AM 11:21
　【サウサンプトン（英国）共同】サッカーのイングランド協会（ＦＡ）カップは２８日、各地で４回戦が行われ、吉田麻也が所属するサウサンプトンはホームでアーセナルに０―５で大敗した。吉田はベンチ入りしたが、出番がなかった。

 

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