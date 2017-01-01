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レスリング、向田と南條が優勝 ロシアで開催のヤリギン国際

更新日時：2017年1月29日(日) PM 12:41
　レスリングのヤリギン国際は２８日、ロシアのクラスノヤルスクで行われ、女子５３キロ級の向田真優（至学館大）と同５５キロ級の南條早映（東京・安部学院高）が優勝した。リオデジャネイロ五輪の男子フリースタイル５７キロ級銀メダリストの樋口黎（日体大）は、同６１キロ級で３位だった。（共同）

 

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