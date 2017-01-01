競泳の東京都選手権最終日は２９日、東京辰巳国際水泳場で行われ、男子２００メートル平泳ぎでリオデジャネイロ五輪代表の１９歳、渡辺一平（早大）が２分６秒６７の世界新記録を樹立した。従来の記録は、２０１２年９月に山口観弘が出した２分７秒０１。