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ヘーレンフェイン小林はフル出場 オランダ１部、試合は０―０

更新日時：2017年1月29日(日) PM 11:55
　【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグで小林祐希のヘーレンフェインは２９日、ホームでフローニンゲンと０―０で引き分けた。小林はフル出場した。

 

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