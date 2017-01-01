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ヘント久保が移籍初戦でゴール ベルギー１部、２―０で勝つ

更新日時：2017年1月30日(月) AM 12:39
　【ヘント（ベルギー）共同】サッカーのベルギー１部リーグ、ヘントにスイス１部のヤングボーイズから移籍した久保裕也が２９日、加入初戦となったホームのクラブ・ブリュージュ戦で先発し、後半８分に直接ＦＫでゴールを決めた。同２７分に退いた。チームは２―０で勝った。

 

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