文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ＡＣミラン本田は出番なし イタリア１部、チームは敗れる

更新日時：2017年1月30日(月) AM 01:00
　【ウディネ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で本田圭佑のＡＣミランは２９日、敵地でウディネーゼに１―２で敗れた。本田はベンチ入りしたが、出番はなかった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ