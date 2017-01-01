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セビリアの清武弘嗣はベンチ外 スペイン１部リーグ

更新日時：2017年1月30日(月) AM 09:50
　サッカーのスペイン１部リーグで２９日、セビリアの清武弘嗣はアウェーのエスパニョール戦でベンチ外だった。チームは開始早々に退場者を出し、１―３で敗れた。（共同）

 

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