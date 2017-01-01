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女子テニス土居、尾崎が２回戦へ 台湾オープン

更新日時：2017年1月30日(月) PM 04:23
　女子テニスの台湾オープンは３０日、台北で行われ、シングルス１回戦で第６シードの土居美咲（ミキハウス）は日比野菜緒（ルルルン）に６―２、２―６、６―４で競り勝って２回戦に進出した。尾崎里紗（江崎グリコ）はソラナ・チルステア（ルーマニア）戦で７―６、３―２となったところで相手が棄権したため２回戦に進んだ。（共同）

 

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