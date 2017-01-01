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元中日の郭源治氏が研修コーチ 楽天の春季キャンプ

更新日時：2017年1月31日(火) AM 07:50
　楽天は３０日、中日で投手として活躍した台湾出身の郭源治氏（６０）が沖縄県久米島で行われる春季キャンプに研修コーチとして参加すると発表した。

 

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