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ボクシング女子、多田は判定負け 初防衛ならず

更新日時：2017年1月31日(火) AM 07:04
　国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）女子ミニフライ級タイトルマッチが３０日、マカオで行われ、王者の多田悦子（真正）は挑戦者の蔡宗菊（中国）に判定負けし、初防衛は成らなかった。（共同）

 

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