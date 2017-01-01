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サッカー、パトが天津権健へ移籍 ブラジル人ＦＷ

更新日時：2017年1月31日(火) PM 07:26
　サッカーのスペイン１部リーグ、ビリャレアルのブラジル人ＦＷパト（２７）が天津権健（中国）と契約したことが３１日、分かった。３０日に自身のツイッターに投稿した。移籍金は１８００万ユーロ（約２２億円）とみられる。天津権健は元イタリア代表ＤＦのカンナバロ氏が監督を務め、昨季の２部リーグを制した。（ＡＰ＝共同）

 

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