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女子テニス、奈良が２回戦へ 台湾オープン

更新日時：2017年1月31日(火) PM 11:38
　女子テニスの台湾オープンは３１日、台北で行われ、シングルス１回戦で奈良くるみ（安藤証券）がエレナ・ヤンコビッチ（セルビア）を６―７、７―５、６―４で下して２回戦に進んだ。ダブルスの穂積絵莉（橋本総業）加藤未唯（佐川印刷）組も１回戦を突破した。（共同）

 

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