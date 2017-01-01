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ミラノの長友、出番なく敗退 イタリア杯

更新日時：2017年2月1日(水) AM 09:15
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で長友佑都が所属するインテル・ミラノは１月３１日、本拠地で行われたイタリア・カップ準々決勝でラツィオに１―２で屈して敗退した。長友はベンチ入りしたが、出番はなかった。

 

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