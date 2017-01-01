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山本涼太の１３位が最高 ノルディック世界ジュニア

更新日時：2017年2月1日(水) PM 12:31
　ノルディックスキーの世界ジュニア選手権は１月３１日、米ユタ州パークシティーなどで複合個人が行われ、日本勢は山本涼太（早大）の１３位が最高だった。中村優斗（明大）は３２位、木村幸大（秋田・花輪二中）は３８位、伝田英郁（早大）は４３位に終わった。（共同）

 

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