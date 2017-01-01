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柔道、ベイカーと永瀬に５万ドル 世界ランク１位に報奨金

更新日時：2017年2月1日(水) PM 01:11
　国際柔道連盟は１月３１日、昨年の最終世界ランキングで１位となった男女計１４選手にそれぞれ５万ドル（約５６５万円）の報奨金を授与すると発表した。日本からはリオデジャネイロ五輪男子９０キロ級金メダルのベイカー茉秋（東海大）と同８１キロ級銅メダルの永瀬貴規（旭化成）が対象となる。（共同）

 

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