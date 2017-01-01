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マルティネスが５年で合意 米大リーグ、カージナルス

更新日時：2017年2月2日(木) PM 02:19
　米大リーグ、カージナルスが先発右腕マルティネスと５年総額５１００万ドル（約５７億６千万円）で合意したと１日、球団公式サイトが伝えた。２５歳のマルティネスはメジャー４年目の昨季、３１試合に先発して１６勝９敗、防御率３・０４だった。（共同）

 

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