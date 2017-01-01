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サッカー、カメルーンが決勝進出 アフリカ選手権、ガーナ下す

更新日時：2017年2月3日(金) AM 10:34
　サッカーのアフリカ選手権は２日、ガボンのフランスビルで準決勝１試合が行われ、カメルーンがガーナを２―０で下した。５日の決勝でエジプトと対戦する。（共同）

 

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