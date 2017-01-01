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サッカー、岡野俊一郎氏が死去 ８５歳

更新日時：2017年2月3日(金) PM 05:53
　日本サッカー協会会長として日本と韓国が共催した２００２年ワールドカップ（Ｗ杯）を成功させ、長年国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）委員を務めた岡野俊一郎氏が２日に肺がんのため死去したことが３日、分かった。８５歳だった。

 

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